Walker escluso dai convocati del City per il Mondiale per Club | Guardiola ha bocciato due giocatori

In un colpo di scena che scuote il mondo del calcio, Guardiola esclude Grealish e Walker dalla rosa del Manchester City per il mondiale per club. Due pilastri della squadra ora sono in cerca di nuove sfide, lasciando i tifosi sbigottiti. Ma cosa ha portato questa decisione? Scopriamo insieme i retroscena e le future opportunità di questi talenti inglesi. Continua a leggere.

Guardiola ha messo fuori squadra Grealish e Walker, non giocheranno più per il Manchester City: i due inglesi ora sono sul mercato alla ricerca di una nuova squadra.

