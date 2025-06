Vota il miglior barista Bagarre nella classifica

La sfida per il titolo di ‘Il miglior barista’ si fa sempre più accesa mentre ci avviciniamo alla grande conclusione della nostra emozionante iniziativa, realizzata in collaborazione con Confesercenti Cesena-Ravenna e sostenuta da Estados Caffè. Finora, abbiamo ricevuto oltre seimila voti, testimonianza dell’entusiasmo dei clienti e degli appassionati del settore. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Restate con noi per scoprirlo!

Si avvicina la conclusione della nostra iniziativa 'Il miglior barista è.' in collaborazione con Confesercenti Cesena-Ravenna e il sostegno di Estados Caffè. Finora in redazione sono arrivati già seimila tagliandi con i voti dei lettori e dei clienti dei locali che hanno indicato così le loro preferenze per l'assegnazione dell'ambito titolo. L'anno scorso la prima edizione della manifestazione è stata vinta da Virginia Calandrini del Chiosko Savelli di Cesena. C'è tempo fino al 16 giugno per votare e ribaltare la classifica che vede attualmente ai primi posti un gruppetto di bariste. All'inseguimento un'agguerrita pattuglia sempre al femminile.

Concorso per il ’Miglior barista’. Il campione è Franco Gallamini. Batte tutti a sorpresa sul finale - Nella frenesia del concorso per il “Miglior Barista”, sorpresa e suspense hanno contraddistinto la finale.

