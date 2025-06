Volveréis la recensione | una commedia leggera e divertita sull' amore

"Come un matrimonio, ma al contrario: una vignetta irriverente e tenera che svela le sfumature più autentiche dell’amore. Jonás Trueba ci guida in un viaggio tra humour e poesia, tra sogno e realtà, offrendo un ritratto originale e sorprendente delle relazioni umane. Un film che emoziona, diverte e invita a riflettere, dimostrando che il cuore può essere leggero, anche nelle sue zone più complesse."

Jonás Trueba, figlio d'arte di Fernando Trueba, scrive e dirige un film in bilico tra la malinconia della Nouvelle Vague e l'ironia brillante della commedia classica hollywoodiana. In sala. Una commedia romantica e paradossale, proprio come le sfumature più intime e assurde della vita, in un continuo gioco di rimandi tra cinema e reale. Un film che della decostruzione del genere romance fa il suo imperativo. "Come un matrimonio, ma al contrario", a confermarlo in una delle battute finali del resto sono gli stessi protagonisti, dichiarandone così la poetica alla base. Ed è proprio in questa trama di realtà e finzione e di scampoli di quotidianità sublimati nell'immagine cinematografica, che si muove Jonás Trueba, figlio del premio Oscar Fernando Trueba. 🔗 Leggi su Movieplayer.it