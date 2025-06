Volo dell’Air India diretto a Londra precipita con 242 persone a bordo | VIDEO

Una tragedia aerea scuote l’India: un volo Air India diretto a Birmingham si schianta poco dopo il decollo, provocando un pesante bilancio di 242 persone a bordo. Le immagini dei soccorsi e il fumo nero che si alza dall’incidente evidenziano la gravità della situazione. La comunità internazionale è in attesa di aggiornamenti mentre le squadre di emergenza lavorano senza sosta per chiarire l’accaduto e intervenire sul luogo del disastro.

Un volo dell’Air India, diretto a Birmingham, è precipitato in un’area residenziale nei pressi dell’aeroporto di Ahmedabad, città dell’India occidentale, subito dopo il decollo. A bordo del velivolo c’erano 242 persone: non ci sono ancora notizie certe sul numero di vittime, ma il timore è ovviamente che il bilancio possa essere drammatico. Sul posto sono immediatamente i soccorsi mentre diversi video mostrano un denso fumo nero che si è alzato dopo lo schianto visibile da diversi punti della città. Air India Ahemdabad-London international flight has crashed during take off in Ahemdabad of Gujarat. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Volo dell’Air India diretto a Londra precipita con 242 persone a bordo | VIDEO

