Volo dell' Air India diretto a Birmingham precipita con 242 persone a bordo

Tragedia aerea scuote l'India: un volo diretto a Birmingham, con 242 persone a bordo, si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad. Le autorità sono in allerta e le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica perdita. Un evento che ha sconvolto migliaia di famiglie e rinnovato il dibattito sulla sicurezza nei voli internazionali. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Un aereo di Air India è precipitato oggi, giovedì 12 giugno 2025, poco dopo il decollo dall'Aeroporto Internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat.

Un aereo di Air India si è schiantato all'aeroporto di Ahmedabad, città dell'India occidentale, secondo quanto riportato giovedì dalle emittenti televisive, senza specificare se vi siano state vittime