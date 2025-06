volo air india diretto a birmingham precipita con 133 persone a bordo

Un tragico incidente scuote il mondo dell’aviazione: un volo Air India diretto a Birmingham si è schiantato durante il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, coinvolgendo oltre 240 persone. Le prime immagini drammatiche mostrano detriti in fiamme e fumo nero che solleva preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza dei voli internazionali. In questo momento di grande incertezza, la priorità resta scoprire la verità e garantire supporto alle vittime e ai loro familiari.

Un aereo della Air India si è schiantato durante le fasi di decollo dall’aeroporto di Ahmedabad, città dell’India occidentale. A bordo c’erano 133 persone – secondo quanto riferisce Reuters – e non è ancora noto se ci siano vittime. Altre fonti, invece, parlano invece di oltre 240 passeggeri imbarcati. L’aereo era diretto a Birmingham, in Inghilterra. Le immagini mostrano detriti in fiamme, con un denso fumo nero che si leva nel cielo vicino all’aeroporto. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it