Volley la Sir pronta a festeggiare la Champions in piazza

Giovedì 19 giugno, la città di Perugia si trasforma nel palcoscenico di una festa indimenticabile: la Sir Sicoma Monini celebra la vittoria della Champions League, un traguardo storico! Immagina le luci, l’entusiasmo e l’orgoglio di un’intera comunità che si unisce per condividere questa grande conquista. Non prendere impegni e preparati a vivere un evento epico, perché questa notte entrerà nella leggenda della nostra città!

Giovedì 19 giugno nessuno prenda impegni!!!! La Sir Sicoma Monini Perugia festeggia la conquista della Champions League abbracciando tutta la città! È in programma nel cuore dell’acropoli, in Piazza IV Novembre, una serata che si preannuncia imperdibile e sicuramente ricca di emozioni. Dopo il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Volley, la Sir pronta a festeggiare la Champions in piazza

