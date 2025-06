Volano Chi l' ha visto e Fuori dal coro da record Chi crolla

Mercoledì sera televisivo all'insegna dei record e delle sorprese: su Rai1, il film "I perfetti innamorati" conquista oltre 1,5 milioni di spettatori, mentre su Canale 5 l'Isola dei Famosi si impone con 1,8 milioni, confermando il suo appeal. La partita degli Europei Under 21 su Rai2 aggiunge un tocco di emozione, attirando gli appassionati e consolidando il pubblico. Un mix di successi che dimostra come il pubblico sia sempre più attratto da contenuti diversificati e coinvolgenti.

Gli ascolti del mercoledi sera televisivo vedono su Rai1 il film I perfetti innamorati, con Julia Roberts, Jonh Cusack, Billy Crystal e Catherine Zeta-Jones, raggiungere una media di 1.545.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 l'Isola dei Famosi conquista la serata con 1.799.000 spettatori pari a uno share del 15%. Su Rai2 la partita degli Europei Under 21 – Italia-Romania con la vittoria degli azzurri per 1 a 0 segna invece 1.595.000 spettatori pari al 9.3%. Su Rai3 Chi l'ha Visto? segna 1.667.000 spettatori (11.5%), secondo programma più seguito in percentuale. Su Italia1 il film Sopravvissuto – The Martian con Matt Damon raduna 799.

