Vlahovic Milan l’attaccante non rinnoverà con la Juve | i rossoneri potrebbero puntarci forte soprattutto per questi due motivi Cosa filtra

Il futuro di Dusan Vlahovic si fa sempre più incerto: il suo non rinnovo con la Juventus apre scenari interessanti, e il Milan sembra pronto a puntare forte sul serbo. Due sono i motivi principali che rendono questa possibilità concreta: la sua caratura internazionale e l’ottimo rapporto con i rossoneri. Con il mercato in fermento, cosa filtra sui possibili sviluppi? Il calciomercato è ancora tutto da scrivere.

Vlahovic Milan, l'attaccante non rinnoverà con la Juve: tutti gli aggiornamenti sul futuro del serbo. Arrivano aggiornamenti importanti sul futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, l'attaccante della Juve non rinnoverà e su di lui rimane forte il Milan. PAROLE – «Il nome di Vlahovic va mantenuto per il Milan. È un nome valido per il Milan su cui stanno puntando e su cui potranno esserci altri contatti nelle prossime settimane. È il nome che ad Allegri stuzzica di più e che per certe dinamiche di mercato piace di più perché non rinnova e quindi il Milan potrebbe puntarci forte».