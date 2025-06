Vlahovic-Milan | l’annuncio in diretta che cambia il futuro

L’attesa cresce: il possibile arrivo di Vlahovic al Milan sta scuotendo il mercato italiano. Dopo le voci su Inter e Juventus, l’annuncio in diretta promette di rivoluzionare il futuro delle grandi del calcio tricolore. In un contesto di rinnovamento, tra riassetti societari e strategie offensive, il trasferimento del centravanti serbo potrebbe aprire nuovi scenari per la prossima stagione. Restate sintonizzati: la rivoluzione è alle porte e cambierà tutto.

Dall’attacco rossonero col nome del centravanti serbo alle ultime anche su Inter e Juventus. Il punto sul nostro canale YouTube L’attesa per la prossima stagione, che sarà di ripartenza per molte big italiane, si fa sempre più spasmodica. In casa Juventus in particolare si è cambiato registro con l’arrivo di Damien Comolli e un riassetto societario ancora tutto da vivere. “Vlahovic-Milan”: l’annuncio in diretta che cambia il Futuro (LaPresse) – calciomercato.it Il neo dirigente ha confermato la permanenza di Tudor in panchina, e tra i vari argomenti della sua prima conferenza stampa ha toccato anche il futuro e il possibile addio di Dusan Vlahovic: “Devo prima parlare con il ragazzo e capire le sue impressioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Vlahovic-Milan”: l’annuncio in diretta che cambia il futuro

In questa notizia si parla di: vlahovic - milan - annuncio - diretta

Juventus e Milan, due problemi in uno? Vlahovic-Theo Hernandez, ecco la risposta - A novanta minuti dal termine della Serie A, Juventus e Milan affrontano sfide decisive, mentre le voci di calciomercato infiammano l'ambiente.

Clamorosa notizia: il Milan punta Dusan Vlahovic Come riportato da Sportitalia, Max Allegri avrebbe inserito l'attaccante della Juventus in cima alla lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo In virtù del contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il M Vai su Facebook

Vlahovic ceduto al Milan: l’annuncio in diretta che scuote il mercato | ESCLUSIVO; “Vlahovic-Milan”: l’annuncio in diretta che cambia il futuro; Milan, contatti per Retegui. Vlahovic sullo sfondo, c'è il nodo ingaggio.

Vlahovic ceduto al Milan: l’annuncio in diretta che scuote il mercato | ESCLUSIVO Scrive calciomercato.it: Ecco perché il Milan rimane comunque un’opzione valida, comunque da non scartare nonostante l’ostacolo dello stipendio.