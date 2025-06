Vlahovic lascia la Juve? Sky svela le cifre | potrebbe partire per questo prezzo sorprendente Quanto potrebbero guadagnare i bianconeri

Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus per una cifra sorprendente, secondo Sky. La trattativa apre uno scenario intrigante sul mercato estivo, con i bianconeri pronti a incassare una somma importante. Quanto potrebbe guadagnare la Juventus? Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile svolta che potrebbe rivoluzionare il futuro di Vlahovic e della squadra torinese.

Vlahovic via dalla Juve? Sky rivela le cifre: potrebbe lasciare Torino per questo prezzo sorprendente. Quanto potrebbero guadagnare i bianconeri. Il calciomercato estivo si preannuncia ricco di colpi di scena e, tra i nomi che potrebbero infiammare le trattative, spunta quello di Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo attualmente in forza alla Juve. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, il club bianconero potrebbe sorprendentemente considerare la cessione del suo centravanti per una cifra significativamente inferiore alle aspettative, potenzialmente sotto i 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com