Vlahovic Juventus Paganini allo scoperto | I bianconeri hanno aperto le porte al rinnovo del serbo Su input di Tudor accadrà questa cosa

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più interessante, con notizie che scuotono il mondo bianconero. Su impulso di Tudor, le porte del club sembrano aperte a un possibile rinnovo per l’attaccante serbo, che ha attirato anche l’interesse del Milan. Paolo Paganini ha svelato dettagli esclusivi, lasciando i tifosi con il fiato sospeso: cosa riserverà il prossimo capitolo della carriera di Vlahovic? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Vlahovic Juventus, Paganini allo scoperto sul futuro dell’attaccante serbo: tutte le dichiarazioni del bianconero. Il giornalista Paolo Paganini ha svelato sul proprio profilo X il possibile futuro di Vlahovic. Su input di Tudor è stato fissato un incontro per il possibile rinnovo dell’attaccante della Juve, accostato anche al Milan. PAROLE – «La Juventus apre le porte al rinnovo del contratto di Vlahovic che scade nel 2026. Su input di Tudor è stato fissato un incontro con l’entourage del giocatore per un prolungamento con possibilità di spalmare l’ingaggio». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com