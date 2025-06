Vlahovic Juventus il nome in pole per il Milan! È il preferito di Allegri | i rossoneri faranno un tentativo Cosa può accadere nei prossimi giorni

Il futuro di Dusan Vlahovic si infiamma con l’interesse del Milan, che non molla la presa sull’attaccante bianconero. Con il nome in pole position e un pressing deciso, i rossoneri preparano un tentativo che potrebbe rivoluzionare gli equilibri di mercato. Cosa ci riserveranno i prossimi giorni? La sfida tra club e le strategie di Allegri e Pioli sono appena agli inizi, e tutto può succedere.

Vlahovic Juventus, il nome in pole per il Milan: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante bianconero. Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante in uscita dal calciomercato Juve piace al Milan che farà un tentativo come riportato da Longari su X. PAROLE – «Nella lista degli attaccanti seguiti dal Milan resta in alto il nome di Dusan Vlahovic. È il preferito di Allegri. I rossoneri faranno un tentativo per l’attaccante della Juventus, che ha un nodo contratto da risolvere con i bianconeri ed un ingaggio molto alto». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, il nome in pole per il Milan! È il preferito di Allegri: i rossoneri faranno un tentativo. Cosa può accadere nei prossimi giorni

