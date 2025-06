Vlahovic Juve svelata la valutazione dell’attaccante! La rivelazione | Se fosse per Allegri chiuderebbe oggi per lui Il punto sull’interesse del Milan

Dusan Vlahovic continua a essere al centro dell’attenzione nel calciomercato italiano, con il suo futuro sempre più incerto tra Juventus e Milan. Secondo Alfredo Pedullà, se dipendesse da Allegri, il trasferimento sarebbe già cosa fatta. La possibile trattativa si intensifica, ma rimangono ancora molti dettagli da definire. La domanda che tutti si pongono ora è: quando si concretizzerà questa strategica operazione di mercato?

Vlahovic Juve, svelata la valutazione dell’attaccante! La rivelazione sull’interesse dei rossoneri. Ultime. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sull’attaccante al centro del calciomercato Juve, Dusan Vlahovic, accostato fortemente anche al Milan. PAROLE – «Il Milan vuole prendere un attaccante forte, se fosse per Allegri chiuderebbe oggi per Vlahovic. Bisogna vedere quando Vlahovic parlerà con la Juve, se ci sarà una spalmatura dei 12 milioni di euro. Per Gatti e McKennie sono bloccati i rinnovi, ma quanto può valere Vlahovic? Tra i 30 e i 35 milioni di euro, a un anno dalla scadenza una cifra più alta potrebbero darla solo in Premier». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, svelata la valutazione dell’attaccante! La rivelazione: «Se fosse per Allegri, chiuderebbe oggi per lui». Il punto sull’interesse del Milan

