Vlahovic Juve Corriere | nei giorni scorsi contatti con Comolli! Tutte le novità sulla situazione riguardante il serbo

Negli ultimi giorni, l'attenzione dei tifosi bianconeri si concentra sul futuro di Vlahovic, con il Corriere dello Sport che svela nuovi risvolti. Tra contatti con Comolli e novità di mercato, la situazione dell'attaccante serbo si fa sempre più incandescente. Quali saranno le decisioni della Juventus? Scopriamo insieme gli aggiornamenti più interessanti sulla vicenda di Dusan Vlahovic.

Vlahovic Juve (Corriere dello Sport): nei giorni scorsi ci sono stati alcuni contatti con Comolli! Tutte le novità sulla situazione riguardante il serbo. Ci sono aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda la situazione relativa a Dusan Vlahovic, centravanti di proprietà della Juve il cui contratto con i bianconeri scade il 30 giugno 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport recentemente ci sono stati alcuni contatti tra l’ex Fiorentina e il nuovo dg Damien Comolli ma la situazione non sembra essere cambiata: il centravanti va verso l’addio a un anno dalla naturale scadenza del suo contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve (Corriere): nei giorni scorsi contatti con Comolli! Tutte le novità sulla situazione riguardante il serbo

Vlahovic è sempre più destinato all’addio alla Juve: ha mercato in questi due campionati, ma c’è un fattore che spaventa i potenziali acquirenti! La situazione - Dusan Vlahovic è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Nonostante l'interesse manifestato da club di due importanti campionati, un fattore scottante frena le trattative.

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus era e rimane complessa e caratterizzata da grande incertezza riguardo al suo futuro Intercettato da dei tifosi bianconeri Vlahovic ha fatto trasparire grande nervosismo per quanto riguarda il proprio futuro i

È giunta al capolinea l'avventura alla Juve di Vlahovic Come riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri contano di ricavare tra i 40 e i 50 milioni di euro dalla cessione del serbo

