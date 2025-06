Vlahovic Fenerbahce e non solo | i turchi offrono 30 milioni sullo sfondo queste due piste estere Il punto sul futuro del centravanti

Dusan Vlahovic, il centravanti della Juventus con il contratto in scadenza nel 2026, è al centro di un vortice di rumors e trattative. Il Fenerbahçe ha già offerto 30 milioni di euro, ma non sono solo i turchi a guardare con interesse al suo talento. Sullo sfondo, altre due piste estere potrebbero cambiare le sorti del suo futuro. Quale sarà la prossima mossa? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Vlahovic Fenerbahce e non solo: i turchi offrono 30 milioni, sullo sfondo queste due piste estere. Il punto sul centravanti in scadenza nel 2026. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante di proprietà della Juventus il cui contratto in scadenza nel 2026 lo sta spedendo dritto nella lista dei possibili partenti di questa estate. Sul serbo si è già mosso concretamente il Fenerbahce, che ha messo sul piatto ben 30 milioni di euro per il suo cartellino. Sullo sfondo ci sono Atletico Madrid e Newcastle. Intanto c'è il Mondiale per Club che può fornirgli una vetrina importante.

