Vlahovic ceduto al Milan | l’annuncio in diretta che scuote il mercato | ESCLUSIVO

Le ultime sul futuro prossimo del centravanti serbo: possibile ricongiugimento in rossonero con il tecnico livornese Non si placano le voci sul futuro di Vlahovic e, soprattutto, sul suo possibile passaggio al Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lo ha allenato in bianconero ed è un suo estimatore, in più i rossoneri sono a caccia di una grande punta nonostante i 35 milioni investiti lo scorso gennaio – ma non c’era ancora Tare – per il messicano Gimenez. La Juventus vuole disfarsi di Vlahovic, con la decisione del club che potrebbe cambiare soltanto se il centravanti serbo dicesse sì al prolungamento con taglio sostanzioso dell’ingaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it