Viterbo | furti in due appartamenti a Vetralla arrestato 45enne

Un weekend all'insegna dell'azione a Vetralla, dove i Carabinieri hanno sventato due furti in appartamento e arrestato un 45enne. La prontezza dei militari, intervenuti su segnalazione di un veicolo sospetto, ha impedito che i malviventi portassero a termine le loro intenzioni, garantendo così la sicurezza della comunità . La vicenda dimostra come il tempestivo intervento delle forze dell'ordine sia fondamentale per mantenere la tranquillità urbana.

Nel weekend del 7 e 8 giugno, i Carabinieri della Stazione di Vetralla sono intervenuti in una zona residenziale vicino alla Cassia dopo una segnalazione riguardante una vettura sospetta. Una volta sul posto, i militari hanno udito dei rumori provenienti dal retro di un edificio e hanno visto un uomo con una felpa con cappuccio e uno zaino. L’uomo, notando la presenza dei carabinieri, ha cercato di fuggire ma è stato prontamente fermato e arrestato. All’interno dello zaino sono stati trovati strumenti da scasso, un passamontagna e un orologio. Successivi accertamenti hanno rivelato che l’uomo, un 45enne sudamericano, insieme a un complice, si era introdotto in due abitazioni forzando le porte in ferro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viterbo: furti in due appartamenti a Vetralla, arrestato 45enne

