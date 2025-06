visiogarden fino al 5 settembre 2025

il calore del sole sulla pelle e l’odore del mare nell’aria, altri si preparano a vivere l’ultima estate magica prima di tornare alla routine. La stagione dei ricordi, delle risate e dei momenti indimenticabili sta per salutarci, ma le emozioni di questa estate rimarranno impresse nei cuori di tutti fino al 5 settembre 2025, quando VisioGarden tornerà a stupirci con nuove meraviglie.

Quando alla radio scatta l'heavy rotation dei primissimi tormentoni tropicaleggianti, e alla tivù scatta l'implacabile loop delle repliche, vuol dire che l'estate è ufficialmente dietro l'angolo. Con le scuole che chiudono e gli ombrelloni che si aprono. Con le zanzare pronte a entrare in azione e i ventilatori pronti a essere ripescati dalle cantine. Manca poco. Pochissimo. Ancora qualche pagina di calendario. E se i più fortunati sentono già aria di vacanza, tutti gli altri non devono assolutamente rattristarsi: di loro, fino al 5 settembre, si prenderà cura l'ampio programma del VisioGarden! Anche quest'anno, sotto il segno di UdinEstate, il CECVisionario offrirà infatti agli udinesi il sollievo dell'intrattenimento nell' oasi verde di via Asquini 33.