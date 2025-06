Virtus Imola | Verso il Pareggio di Bilancio e Nuovo Assetto Societario

Manca ormai poco al traguardo del 30 giugno, data decisiva per la Virtus Imola che punta a chiudere la stagione in pareggio di bilancio e a consolidare il nuovo assetto societario. Con Stefano Loreti alla presidenza e Renzo Balbo come socio di riferimento, il club lavora senza sosta per assicurare un futuro stabile e prospero. La determinazione è alta: il prossimo capitolo della Virtus Imola sta per essere scritto.

I giorni sul calendario per arrivare alla data del 30 giugno sono sempre meno. A fine mese andr√† chiusa la stagione sportiva corrente e per questa deadline la Virtus Imola cercher√† di avere il bilancio in pareggio al netto delle perdite e del nuovo assetto societario. I due uomini al comando, Stefano Loreti nel ruolo di presidente, e Renzo Balbo in qualit√† di socio, stanno lavorando a nastro continuo per garantire un futuro al club giallonero. Non √® un‚Äôimpresa facile, ma i segnali che arrivano sono incoraggianti, la coppia ha bussato a tante porte e finora √® riuscita a trovare consensi e risorse per essere ottimisti.

Virtus Imola, fumata nera: fallito il tentativo di un nuovo accordo - Virtus Imola continua a navigare in acque turbolente, con un tentativo di accordo andato a vuoto. Il presidente Davide Fiumi ha confermato l'assenza di Stefano Loreti e Renzo Balbo all'assemblea soci di ieri, lasciando il futuro della società ancora avvolto nell'incertezza.

