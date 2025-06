Virtus Bologna pronta per la finale scudetto contro Brescia nelle Lba Finals Unipol 2025

La Virtus Bologna si appresta a scrivere un nuovo capitolo di storia, sfidando Brescia nelle Finali LBA Unipol 2025. Dopo aver superato Milano con un ottimo 3-1, i bianconeri sono determinati a conquistare il tricolore, affrontando l’ultimo ostacolo con grinta e concentrazione. La tensione cresce, ma la squadra è più unita che mai: è il momento di dimostrare tutto il loro valore e puntare alla gloria. La vittoria finale è ormai a un passo.

Manca l’ultimo passo, quello più importante, quello più difficile, ma anche quello che può portarti alla gloria. La vittoria 3-1 su Milano, con il doppio successo conquistato al Forum ha lanciato i bianconeri alla serie che vale lo scudetto. "Three more" esultava subito nel dopo gara-quattro di Milano, Isaia Cordinier, uno dei grandi protagonisti di questo finale a conferma di come la squadra sia mentallizzata, pronta e decisa per giocarsi quest’ultimo atto della stagione. "Giochiamo una finale contro una delle migliori squadre del campionato – sottolinea coach Dusko Ivanovic – quest’anno Brescia ha giocato davvero bene e specialmente in questo momento è in grande forma". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna pronta per la finale scudetto contro Brescia nelle Lba Finals Unipol 2025

BASKET - Playoff scudetto - semifinali Bologna-Milano 3-1 Una Virtus Bologna CLA-MO-RO-SA espugna ancora Il Forum di Milano e vola in finale scudetto contro Brescia. Potrebbe venire il sospetto che senza Clyburn la squadra giochi meglio, mah, chissà . Vai su Facebook

