Vip scatenati al concerto di Vasco al Dall’Ara | da Olly a Francesca Sofia Novello

Bologna, 12 giugno 2025 – C'era tutto il popolo di Vasco, mercoledì sera nello show dello stadio Dall'Ara ( foto ), per la prima tappa bolognese del tour 'Duemilaventicinque'. Ma c'erano anche tanti amici e artisti, dietro le quinte per un abbraccio, o ai piedi del palco. Lo stesso rocker sta pubblicando sui suoi canali alcune immagini. E stasera, torna la festa. I vip al concerto. Nel pit, sotto il palco, non poteva mancare Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, che è grande amico del rocker di Zocca. Top, shorts di jeans e stivali, ha immortalato molti momenti della serata sui suoi social.