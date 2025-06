violenze e insulti razzisti a bimbi della materna sospese 2 educatrici ad asti

Un grave episodio scuote Asti: due educatrici sospese dopo aver maltrattato e insultato bambini della scuola materna, creando un clima di vessazioni e umiliazioni. I Carabinieri hanno documentato abusi che hanno suscitato sdegno e preoccupazione tra genitori e cittadini. La comunità si interroga sulle responsabilità e sull’importanza di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per i più piccoli. È fondamentale affrontare con determinazione questa emergenza e rafforzare i controlli nelle strutture educative.

Bimbi strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni ed umiliazioni. È ciò che hanno documentato i Carabinieri della Compagnia di Asti – su disposizione della Procura della Repubblica – nei locali dell'asilo paritario l'Albero dei Ragazzi. Le criticità sono state rilevate nelle aree destinate a ospitare i bambini in età prescolare, le altre attività , che caratterizzano la struttura, non sono state oggetto di indagine. Le immagini delle microspie installate dai militari hanno catturato momenti di inammissibili violenze fisiche e psicologiche: alcuni bimbi vengono strattonati per evitare che si allontanino dal loro posto a tavola, altri vengono sottoposti a castighi immotivati e costretti a stare seduti a terra in un angolino.