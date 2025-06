Violenza vicino a scuola I docenti dell’Agrario scrivono alla Procura | Studenti a rischio

L’istituto tecnico agrario di Firenze si trova al centro di una spirale di violenza che preoccupa studenti e docenti. Tra aggressioni e molestie, la sicurezza scolastica viene messa a dura prova, spingendo i docenti a scrivere alla procura per chiedere interventi urgenti. È giunto il momento di affrontare il problema e garantire un ambiente sicuro per tutti.

Una professoressa, in partenza per accompagnare i ragazzi in gita, aggredita appena scesa dal tram, alla fermata Alamanni-Stazione. Uno studente accerchiato e picchiato sulla via per scuola; ragazze quotidianamente molestate sui mezzi pubblici e alle fermate. Sono solo alcuni degli episodi che studenti e docenti dell’Istituto tecnico agrario di Firenze denunciano. Accaduti alle Cascine, a Novoli o alla Stazione, puntualmente mentre vanno o tornano da scuola. Così, esasperati dalla situazione, due settimane fa, il Collegio dei docenti ha scritto una lettera alla Procura della Repubblica, alla Questura, alla sindaca Sara Funaro e al presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli, per ora senza risposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza vicino a scuola. I docenti dell’Agrario scrivono alla Procura: "Studenti a rischio"

In questa notizia si parla di: scuola - docenti - agrario - procura

