Violenza sulle donne a Milano 50 denunce al giorno Presidente tribunale | ‘colpa del patriarcato’

A Milano, ogni giorno vengono presentate circa 50 denunce di violenza sulle donne, un dato che scuote e richiede azioni concrete. Il presidente del tribunale evidenzia come il patriarcato, ormai radicato nelle generazioni passate, abbia influito sulla cultura e sull’educazione dei giovani, perpetuando un ciclo difficile da interrompere. È il momento di riflettere e agire per cambiare questa triste realtà .

''il patriarcato tipico delle mie generazioni è stato trasfuso come modello educativo nei giovani che lo hanno assorbito''.

