Violenza sul bus | passeggero senza biglietto prende per il collo il controllore

Ancora una volta, la violenza a bordo dei mezzi pubblici mette in discussione la sicurezza di tutti. L'episodio avvenuto sulla linea 1 a Multedo dimostra quanto sia urgente intervenire per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per passeggeri e controllori. √ą il momento di affrontare con decisione queste sfide, promuovendo rispetto e tolleranza nelle nostre citt√†.

Ancora violenza a bordo degli autobus. L'ultimo caso è avvenuto intorno alle ore 22 di mercoledì 11 giugno 2025 su un mezzo pubblico della linea 1 all'altezza di Multedo. Controllore in ospedale Un controllore ha chiesto i documenti a uno straniero senza biglietto, che ha reagito.

