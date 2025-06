Violenza sessuale su una 14enne condannati i due calciatori Clemente Crisci e Carmine Cretella

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello sport: due calciatori, Clemente Crisci e Carmine Cretella, sono stati condannati per violenza sessuale su una minorenne. La loro vicenda riaccende i riflettori sulla tutela delle giovani e sulle responsabilità dei professionisti del calcio. Mentre si attendono sviluppi e riflessioni, è fondamentale affrontare con fermezza tutte le forme di abuso e promuovere un ambiente più sicuro per tutti.

Altri due calciatori condannati per violenza sessuale. Si tratta di Clemente Crisci, condannato a 6 anni di carcere, e di Carmine Cretella, condannato a due anni, con pena sospesa se risarcisce con 5mila euro la parte civile. Crisci attualmente gioca nel Ragusa (Serie D), mentre il 23enne Cretella è un centrocampista del Padova (Serie C). Entrambi hanno giocato a Messina e le accuse risalgono proprio a quel periodo: il Tribunale della città siciliana li ha condannati per violenza sessuale su una ragazzina, che all’epoca aveva 14 anni. A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia dei genitori della giovane vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale su una 14enne, condannati i due calciatori Clemente Crisci e Carmine Cretella

Carmine Cretella, il centrocampista del Calcio Padova condannato a 2 anni per violenza sessuale su una 14enne. Sei anni per Clemente Crisci - L'universo dello sport è sconvolto da una notizia che ha dell'incredibile: Carmine Cretella, centrocampista del Calcio Padova, è stato condannato a 2 anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne.

