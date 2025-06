Violenza sessuale su minori scarcerato ex assessore regionale Sicilia

La scarcerazione dell'ex assessore regionale Paolo Colianni, condannato per reati gravissimi di violenza sessuale su minori, riaccende il dibattito sulla giustizia e l'impunità. Dopo mesi di custodia domiciliare, la decisione ha suscitato scalpore e interrogativi sulla tutela delle vittime e sulle modalità di trattamento dei personaggi pubblici coinvolti in casi così delicati. Intanto, il caso continua a far discutere nell'opinione pubblica e tra le istituzioni.

L'ex assessore regionale alla famiglia della Sicilia, Paolo Colianni, medico e psicoterapeuta, condannato con rito abbreviato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale su minori al di sotto dei 14 anni, agli arresti domiciliari dal gennaio del 2024, è stato scarcerato. La richiesta è stata avanzata dalla Procura di Enna e il gup ha revocato i domiciliari, rimettendo in libertà il politico.

