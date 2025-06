Violenza nello sport L’assessore Castorri | | Troppi genitori esasperati dal risultato

La passione e la dedizione nello sport sono valori fondamentali, ma troppo spesso l’agonismo sfocia in violenza, alimentata da genitori esasperati. L’assessore Castorri evidenzia un problema crescente: il rischio di perdere il senso dello sport come percorso di crescita, lasciando spazio a comportamenti fuori luogo. Immaginare Michael Jordan costretto a confrontarsi con un genitore arrabbiato ci fa riflettere su quanto sia importante tutelare i giovani atleti e preservare lo spirito autentico dello sport.

‘Un ragazzo solo in un campo. E’ qui dove tutto è cominciato. E’ qui dove inizia il sogno’. L’incipit che celebra la carriera di Michael Jordan è un’icona sopravvissuta a decenni di storie e di miti sportivi. Il punto è capire cosa sarebbe successo se quel ragazzo che poi ha fatto la storia del basket, invece di essere solo sul campo, avesse dovuto fare i conti anche con un genitore in tribuna arrabbiato (per non dire furioso) contro qualcuno. L’arbitro, l’allenatore, un avversario. Perché in effetti è questo che sta succedendo allo sport di oggi, sempre più spesso in balia di persone che con lo sport non hanno nulla a che fare e che ciononostante pretendono di sapere di ogni cosa, più di tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it