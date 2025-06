Violento scontro tra auto | conducenti feriti traffico in tilt

Un violento incidente ha provocato un immobilizzo del traffico fin dalle prime ore del mattino in Penisola Sorrentina. A Meta, lungo il corso Italia, due auto si sono scontrate con violenza, lasciando i conducenti feriti e creando disagi considerevoli. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, pronti a prestare le prime cure. La situazione resta critica, con le autorità al lavoro per ripristinare la normale viabilità e garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti.

Traffico rallentato in Penisola sorrentina gi√† dalle prime ore del mattino. A Meta, intorno alle 6, lungo il corso Italia, due auto si sono scontrate violentemente: gli occupanti sono rimasti feriti. Sul posto subito intervenuta un'ambulanza del 118 con i sanitari impegnati a prestare le prime. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Violento scontro tra auto: conducenti feriti, traffico in tilt

In questa notizia si parla di: auto - feriti - traffico - violento

Grave incidente auto-moto a Rovello Porro, due feriti: uno è in condizioni critiche - Oggi pomeriggio, venerdì 16 maggio 2025, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Rovello Porro, coinvolgendo un'auto e una moto in via Dante Alighieri.

Violento scontro tra auto e autobus in corso Torino: cinque feriti, traffico in tilt https://genovaquotidiana.com/2025/06/09/violento-scontro-tra-auto-e-autobus-in-corso-torino-cinque-feriti-traffico-in-tilt/… Vai su X

√ą di due feriti il bilancio del violento schianto avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 17, in territorio di Bojano. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, nello scontro sono rimaste coinvolte un furgone e un‚Äôauto. I due feriti sono stati trasportati al Cardarelli di Vai su Facebook

Violento scontro tra auto: conducenti feriti, traffico in tilt; Violento scontro tra auto e autobus in corso Torino: cinque feriti, traffico in tilt; Violento scontro tra auto, due feriti. Traffico rallentato.

Auto tampona due tir sull'autostrada del Brennero: due morti e due feriti. Traffico in tilt Si legge su msn.com: Due persone hanno perso la vita in un incidente sulla carreggiata nord dell'autostrada del Brennero, tra Bressanone e Vipiteno.