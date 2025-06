Violenta rissa a Orta Nova | calci e pugni tra la gente dopo un maxi incidente

Una tranquilla giornata ad Orta Nova si è trasformata in scena di caos e tensione dopo un maxi incidente stradale che ha coinvolto almeno cinque auto. La colluttazione tra automobilisti e passanti, scaturita nel cuore di via Salvo D'Acquisto, ha visto scambi di calci e pugni davanti a una folla incredula. Questo episodio drammatico evidenzia quanto un semplice incidente possa rapidamente scatenare tensioni incontrollabili e mettere a dura prova la calma della comunità.

Nel pomeriggio di oggi 12 giugno a Orta Nova un incidente stradale che ha coinvolto almeno cinque auto, verosimilmente un tamponamento avvenuto in via Salvo D'acquisto, ha provocato una violenta rissa tra automobilisti e passanti. Sono volati calci e pugni davanti a decine e decine di passanti.

