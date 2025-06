Vinti cinquantamila euro Così la fortuna bacia ancora l’Altotevere

Ancora una volta, l'Alto Tevere si distingue come terra di grandi vincite al gioco del Lotto. Quasi 50mila euro sono stati conquistati presso la tabaccheria “Il Quadrifoglio” di Umbertide, grazie a un terno fortunato sulla ruota di Milano con il numero “Oro”. Un colpo di fortuna che riaccende la speranza e dimostra che la dea bendata continua a sorridere a questa città. Ma chi sarà stato il vincitore?

Quasi 50mila euro (48.376,66 euro, cifra al netto delle tasse per essere precisi), vinti al lotto a Umbertide presso la tabaccheria “ Il Quadrifoglio “ di via della Repubblica, non certo nuova a tali e sonanti cascate di soldi. La vincita è avvenuta grazie a un terno sulla ruota di Milano con numero “Oro“, sui cui un fortunato e ovviamente ignoto giocatore ha puntato martedì scorso. Nello specifico - spiegano dalla tabaccheria Stefano Giulietti e Lorenza Tornesi, marito e moglie - il cliente ha puntato 10 euro totali, 5 sul terno e altrettanti sul numero Oro. La combinazione vincente è stata 87, 88 e 90. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vinti cinquantamila euro. Così la fortuna bacia ancora l’Altotevere

