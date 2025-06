Vincenzo Guerini lascia Ancona | Rammarico per non aver dato tutto

Vincenzo Guerini lascia Ancona con un cuore pesante, rammaricato di non aver potuto dare tutto il suo contributo. La sua avventura si conclude tra emozioni e riflessioni profonde, consapevole che l’Ancona merita di più. “Resta solo il rammarico di non aver raggiunto gli obiettivi sperati,” confessa, ma il suo affetto per la città resta immutato. Ora, il suo saluto è un invito a credere ancora nel futuro della squadra e della comunità .

Vincenzo Guerini, avventura finita. Quanto rammarico? "Provo molto dispiacere, tutti sanno cosa rappresenta Ancona per me. Ma continuo a pensare che sia piĂą importante l’Ancona, dunque posso solo augurare il meglio alla cittĂ , alla squadra e alla societĂ , in modo che possa uscire da questa categoria, vergognosa per l’Ancona. Devo ringraziare il sindaco, tutti quelli che mi hanno accolto dopo tanti anni con affetto. Resta solo il rammarico di non aver dato quello che avevo in mente". Cosa si poteva fare che non s’è fatto? "A livello tecnico non si poteva fare molto di piĂą. Magari avrei potuto intervenire prima per cercare di appianare le divergenze, o almeno tentare di farlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vincenzo Guerini lascia Ancona: "Rammarico per non aver dato tutto"

