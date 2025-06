Villareal pronto a presentare un’offerta al Napoli per Rafa Marin prestito con diritto di riscatto di 12 milioni

Il mercato del Napoli è in fermento: dopo l’ufficialità di De Bruyne, si prospettano importanti mosse in uscita per finanziare nuovi acquisti. Tra le possibili cessioni, spicca Rafa Marin, che potrebbe trasferirsi al Villareal con un prestito oneroso e diritto di riscatto di 12 milioni. La squadra azzurra non si ferma e si prepara a sorprendere ancora, mantenendo alta la tensione nel calcio italiano ed europeo...

Il mercato del Napoli ha decisamente preso il volo e non solo in entrata. Dopo l’annuncio per l’arrivo di De Bruyne si attendono anche i colpi in uscita per sovvenzionare ulteriori rinforzi. Intanto è rimasto fermo ai box Victor Osimhen che ha deciso di rifiutare la faraonico offerta dell’Al-Hilal e andarsene in vacanza in attesa di offerte migliori. Il Napoli però i sta muovendo ugualmente e a breve potrebbe arrivare la cessione di Rafa Marin, il difensore infatti non ha trovato lo spazio che si aspettava in azzurro e ora potrebbe volare destinazione Spagna. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano parla di una possibile offerta in arrivo dal Villareal Leggi anche: Rafa Marin di nuovo bocciato, con Conte il feeling non è mai nato Rafa Marin verso il Villarreal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Villareal pronto a presentare un’offerta al Napoli per Rafa Marin, prestito con diritto di riscatto di 12 milioni

In questa notizia si parla di: napoli - offerta - rafa - marin

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

?Il #Villarreal è pronto a presentare un'offerta al #Napoli per Rafa #Marín. Prestito con diritto di riscatto da 12 milioni di euro, trattative in corso, dato che #Marín ha già detto sì al #Villarreal. [@FabrizioRomano - @MatteMoretto] Vai su X

McTominay e Lobotka, stop dalle Nazionali. Rafa Marin celebra #Napoli: «Un’esperienza unica» Vai su Facebook

Moretto – Il Villareal presenterà offerta al Napoli per Rafa Marin, il difensore ha accettato la destinazione; Moretto: Il Villarreal presenterà un'offerta al Napoli per Rafa Marin, il difensore spagnolo ha già accettato; Villareal prono a presentare un'offerta al Napoli per Rafa Marin, prestito con diritto di riscatto di 12 milioni.

Villareal prono a presentare un’offerta al Napoli per Rafa Marin, prestito con diritto di riscatto di 12 milioni Secondo ilnapolista.it: Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Villarreal è pronto a presentare un'offerta al Napoli per Rafa Marin ...