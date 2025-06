Villareal prono a presentare un’offerta al Napoli per Rafa Marin prestito con diritto di riscatto di 12 milioni

Il Villareal si prepara a sfidare il Napoli con un'offerta concreta per Rafa Marin, prestito con diritto di riscatto di 12 milioni. Il mercato partenopeo è in fermento: dopo l’arrivo di De Bruyne, si prevedono uscite importanti per fare spazio ai nuovi acquisti. Victor Osimhen, invece, ha scelto di aspettare offerte più allettanti, lasciando il club in stand-by. Insomma, il calciomercato napoletano si prepara a nuove emozionanti svolte.

Il mercato del Napoli ha decisamente preso il volo e non solo in entrata. Dopo l’annuncio per l’arrivo di De Bruyne si attendono anche i colpi in uscita per sovvenzionare ulteriori rinforzi. Intanto è rimasto fermo ai box Victor Osimhen che ha deciso di rifiutare la faraonico offerta dell’Al-Hilal e andarsene in vacanza in attesa di offerte migliori. Il Napoli però i sta muovendo ugualmente e a breve potrebbe arrivare la cessione di Rafa Marin, il difensore infatti non ha trovato lo spazio che si aspettava in azzurro e ora potrebbe volare destinazione Spagna. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano parla di una possibile offerta in arrivo dal Villareal Leggi anche: Rafa Marin di nuovo bocciato, con Conte il feeling non è mai nato Rafa Marin verso il Villarreal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Villareal prono a presentare un’offerta al Napoli per Rafa Marin, prestito con diritto di riscatto di 12 milioni

In questa notizia si parla di: napoli - offerta - rafa - marin

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

?Il #Villarreal è pronto a presentare un'offerta al #Napoli per Rafa #Marín. Prestito con diritto di riscatto da 12 milioni di euro, trattative in corso, dato che #Marín ha già detto sì al #Villarreal. [@FabrizioRomano - @MatteMoretto] Vai su X

McTominay e Lobotka, stop dalle Nazionali. Rafa Marin celebra #Napoli: «Un’esperienza unica» Vai su Facebook

Moretto – Il Villareal presenterà offerta al Napoli per Rafa Marin, il difensore ha accettato la destinazione; Moretto: Il Villarreal presenterà un'offerta al Napoli per Rafa Marin, il difensore spagnolo ha già accettato; Villareal prono a presentare un'offerta al Napoli per Rafa Marin, prestito con diritto di riscatto di 12 milioni.

Rafa Marin ha deciso: lascia il Napoli, dice no al Como e va al Villarreal Secondo gazzetta.it: Ma quando sul piatto è arrivata l’offerta del Villarreal, tutto è cambiato.