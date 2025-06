Villaggio Italia | L' esposizione itinerante che celebra l' Italia nel mondo

Villaggio Italia è l'esposizione itinerante che celebra la ricchezza e la diversità del nostro paese nel mondo. Raccontare l’Italia attraverso miglia e culture, sulla scia dell’Amerigo Vespucci, ha trasformato questa iniziativa in una grande piazza globale, un ponte tra popoli e tradizioni. Un viaggio che, nei 23 mesi di navigazione, ha raccontato storie di eccellenza, incontri e scoperte. E il viaggio continua…

Raccontare l'Italia nel mondo, miglia dopo miglia, sulla scia dell'Amerigo Vespucci. Un expo itinerante che nel tempo si è trasformato in una piattaforma di incontri di culture, una gigantesca agorà dove conoscersi e farsi conoscere. Il Villaggio Italia ha accompagnato la "nave più bella del mondo" nel suo viaggio epico nei cinque continenti, mostrando l'eccellenza del Paese e riportando a casa il racconto dei popoli incontrati nei 23 mesi in mare. L'azzurro delle bandiere con l'hashtag #wearevespucci ha colorato i porti di tutto il globo, da Los Angeles a Gedda, passando per Singapore e Doha. Un'avventura replicata anche in Italia, nel tour Mediterraneo, dove l'esposizione è diventata 'Villaggio IN Italia', toccando le coste della penisola intera, da Trieste a Genova, dove tutto è partito l'1 luglio 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net