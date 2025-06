Villabate via Giuseppe Fava strada dissestata e pericolosa

A Villabate, via Giuseppe Fava si presenta come una strada dissestata e pericolosa, situata vicino a case e scuole. Questa condizione mette a rischio pedoni e automobilisti, trasformando un tratto di strada in una vera sfida quotidiana. √ą fondamentale intervenire al pi√Ļ presto per garantire sicurezza e serenit√† a chi vive e frequenta questa zona, evitando che il problema peggiori ulteriormente.

A Villabate, occhio a via Giuseppe Fava: è una strada dissestata e pericolosa, a ridosso di abitazioni e scuole, strada difficile e pericolosa da percorrere a piedi ed in auto.