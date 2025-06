villa pamphili verso svolta sul colpevole segnalazioni per identificazione di madre e figlia

Le indagini sulla tragica scomparsa di madre e figlia a Villa Pamphili si intensificano, avvicinandosi sempre più alla scoperta della verità. Gli investigatori stanno concentrando gli sforzi su un uomo visto in loro compagnia, sperando di svelare presto l’identità delle vittime e delineare il quadro di questa drammatica vicenda. La pista promettente potrebbe presto portare a una svolta decisiva, ma il mistero rimane fitto.

Si stringe il cerchio di inquirenti e investigatori intorno all’ uomo che era in compagnia di madre e figlia trovate morte sabato scorso a Villa Pamphili a Roma. Sembra per il momento promettente una pista battuta dalla polizia, ma su cui viene mantenuto il più stretto riserbo, che potrebbe portare a breve giro a dare un nome alla donna e alla bambina, che secondo l’autopsia potrebbe essere stata strangolata. L’uomo è ricercato per duplice omicidio aggravato, anche se la donna non mostrerebbe segni evidenti di morte violenta. Sono al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile della questura di Roma alcune segnalazioni giunte da alcune associazioni di volontariato che potrebbero aver fornito elementi utili alla identificazione delle due. 🔗 Leggi su Lapresse.it