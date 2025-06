Villa Pamphili madre e figlia trovate morte | La piccola non mangiava da giorni aveva lo stomaco vuoto È stata picchiata e poi soffocata

Una tragedia sconvolgente al Parco di Villa Pamphili: madre e figlia, trovate senza vita in circostanze drammatiche. La neonata, appena sei-otto mesi, non mangiava da giorni e aveva lo stomaco vuoto, mentre le indagini rivelano che la piccola è stata vittima di violenza prima di perdere la vita. Un caso che scuote la comunità, lasciando molte domande senza risposta e la speranza di fare presto luce su questa terribile vicenda.

La neonata morta insieme alla madre nel parco di Villa Pamphili non mangiava da giorni. L?autopsia ha rivelato che lo stomaco della piccola, di appena sei-otto mesi, era completamente vuoto.

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Il DNA conferma l'identità dei corpi ritrovati a Villa Pamphili a #Roma. Sono madre e figlia. La piccola è morta per soffocamento; la causa della morte della madre è ancora da chiarire. Indagine in corso per duplice omicidio aggravato. La donna, tra i 20 e i 30 a Vai su Facebook

Villa Pamphili, madre e figlia trovate morte: la donna non faceva uso di droghe; Villa Pamphilj: l'esito del test sul Dna conferma che le vittime sono madre e figlia; Bimba e donne morte a Villa Pamphili, l’incubo della piccola: per tre giorni da sola in balia degli aguzzini.

Villa Pamphili, madre e figlia trovate morte. Il caso a Chi l'ha Visto?: il cancello rimasto aperto di notte dopo un incidente. Qualcuno è entrato? Scrive msn.com: Una donna e una bambina, madre e figlia, trovate morte a Villa Pamphilj, a Roma, sono al centro della nuova puntata di Chi l'ha visto?