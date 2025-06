Villa Pamphili la testimone | Erano in una tenda ho visto tutto

Nel cuore pulsante di Roma, il mistero di Villa Pamphili si infittisce. Due vite spezzate, una donna e una neonata, sono state trovate in circostanze inquietanti, mentre una testimonianza chiave potrebbe svelare i dettagli nascosti dietro questa tragedia. La scena è ancora avvolta nell’ombra, ma ogni frammento di informazione può fare la differenza. Sullo sfondo, una tenda, un uomo sconosciuto e una pista da seguire: cosa nasconde davvero questa vicenda?

Nel cuore verde di Roma, a fine maggio, due corpi senza vita sono stati ritrovati nel parco di Villa Pamphili. Una donna e una neonata, finora senza identità, sono state scoperte nascoste tra la vegetazione. Un caso avvolto nel mistero, ma una nuova testimonianza potrebbe gettare luce sui momenti prima del tragico ritrovamento. Sullo sfondo, una tenda, un uomo sconosciuto e una possibile pista da seguire. Una testimone chiave emerge dal silenzio. Una giardiniera del servizio comunale ha fornito un dettaglio cruciale: ha visto una donna con una neonata e un uomo dalla " carnagione olivastra " vicino a una tenda nascosta tra gli oleandri lungo via Leone XIII.

