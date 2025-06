Villa Pamphili il tatuatore | Quei disegni sono lituani Le stelle? Rappresentano i familiari

Nel cuore di Villa Pamphili, tra pezzi unici e storie profonde, si nasconde un tatuaggio che va oltre l’arte: stelle lituane onorano i familiari, mentre un ghirigoro rosso rappresenta uno scarabeo, simbolo del viaggiatore. Un esperto romano avverte: “Se qualcuno ha questo tatuaggio, dovrebbe riconoscerlo e avvisare le autorità”. Un dettaglio che potrebbe svelare molto più di quanto si pensi.

Le unghie laccate, l'aspetto curato, il cappello: cosa sappiamo della donna morta a Villa Pamphili | Il tatuatore: in quei segni una bandiera Vai su X

Morte a Villa Pamphili: “Riconoscete questi tatuaggi?” Appello della Polizia per l’identificazione della mamma, di età apparente tra 20 e 30 anni, lineamenti caucasici, capelli chiari, alta cm 164. La bambina è deceduta qualche giorno dopo. “Era stata vista in z Vai su Facebook

