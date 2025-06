Villa Pamphili identificata la donna trovata morta nel parco

Nel cuore di Villa Pamphili, il mistero si infittisce: la donna trovata senza vita nel parco potrebbe non essere una clochard, come all'inizio si era pensato, ma una persona con una storia diversa. Le indagini puntano verso cause naturali, mentre si approfondisce il triste caso della figlia, probabilmente vittima di violenza e soffocamento. La verità si fa più vicina, ma ancora da svelare.

Si fa sempre più strada l'ipotesi che non fosse una clochard e che sia morta per cause naturali, a differenza di sua figlia, probabilmente soffocata e picchiata.

