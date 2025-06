Villa Pamphili identificata la donna trovata morta Continua la caccia all' uomo

Villa Pamphili si anima di nuovi dettagli: dopo giorni di mistero, è stata identificata la donna trovata senza vita nel giardino, mentre proseguono le ricerche per l’uomo coinvolto. Una testimonianza di un’operatrice del verde pubblico e le segnalazioni della comunità aiutano a ricostruire il tragico puzzle di questo dramma familiare. La scoperta dei tatuaggi ha acceso nuove speranze nella vicenda ancora tutta da chiarire.

La testimonianza di una operatrice del verde pubblico, la tenda di una comunità che aiuta chi vive in strada, le segnalazioni arrivate dopo la diffusione dei tatuaggi: il puzzle dei due cadaveri - quello di una madre e della sua neonata - trovati sabato scorso nel giardino di Villa Pamphili, a Roma, inizia a comporsi. La donna sarebbe stata identificata dopo giorni di ricerca senza successo nei database internazionali. LA TESTIMONIANZA DELL'ADDETTA AI GIARDINI - Lei e la sua bambina, trovate morte, nascoste nell'erba a distanza di poche centinaia di metri, erano due invisibili. Ma qualcuno invece le aveva notate, in vita: c'è una testimone, secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, che avrebbe fornito informazioni utili alle indagini sul presunto duplice omicidio della giovane donna e la figlioletta di pochi mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Villa Pamphili, identificata la donna trovata morta. Continua la caccia all'uomo

