Villa Pamphili è caccia all’uomo dalla carnagione olivastra La testimone | L’ho visto con la madre e la neonata nella tenda

Nel cuore di Villa Pamphili, un’indagine avvolta nel mistero si infittisce: una neonata e una giovane madre trovate senza vita, un enigma che scuote Roma. La testimonianza di un’operatrice del Servizio Giardini ha acceso una nuova speranza di risoluzione, portando gli inquirenti più vicini alla verità. Ma chi erano davvero le vittime e quale segreto si cela dietro questa tragica vicenda? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Una tenda, uno di quegli «igloo» che le associazioni umanitarie forniscono ai senzatetto. Una strada, forse l’unica concreta, per individuare chi ha ucciso la piccola neonata e – forse – la giovane madre, trovate cadavere a Villa Pamphili, a Roma, e ancora senza un nome e un volto. Una pista che agli inquirenti è stata recapitata a sorpresa da una testimone, una operatrice del Servizio Giardini che avrebbe raccontato ai testimoni di aver visto le due vittime ancora in vita insieme a un uomo. E che, come scrive Repubblica, ha permesso alla procura capitolina di restringere e intensificare le ricerche. 🔗 Leggi su Open.online