Da oltre 37 anni, Villa Arconati a Bollate si trasforma nel cuore pulsante della musica internazionale, regalando emozioni e magie sonore a ogni stagione. Quest’anno, la rassegna “Musica in Villa” celebra il suo traguardo con un’edizione speciale, arricchita dall’atteso debutto italiano di Tony Hadley, che aprirà il tour il 13 luglio. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera unica, dove la musica diventa il vero miracolo.

Non è certo un caso se il cantante britannico Tony Hadley ha scelto di aprire il suo tour in Italia il 13 luglio a Villa Arconati. È qui che da 37 anni, che diventano 40 se si calcolano anche i primi tre anni della rassegna "Musica in Villa, si ripete il grande miracolo della musica. È il Festival di Villa Arconati a Bollate che dal 4 al 17 luglio porta nel giardino della Villa la "musica possibile". Si inizia venerdì 4 luglio con i 40 Fingers, un progetto italiano formato da quattro chitarristi, Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittorio, che insieme ridanno nuova linfa a classici del repertorio pop e rock internazionale, con un repertorio che passa dai Queen ai Toto a Simon and Garfunkel ai Dire Straits, fino alle loro composizioni originali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Arconati, 37 anni di musica. Tra le star c’è anche Tony Hadley

Il Festival di Villa Arconati edizione 2025 suona musiche diverse, ma tutte "possibili" perché presentate e interpretate da grandi nomi che messi insieme coprono praticamente ogni gusto musicale: dal virtuosismo chitarristico al talento pianistico, dalla nuova gi

