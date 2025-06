Vignaioli in piazza arriva una due giorni dedicata al vino e all' enogastronomia

Vignaioli in piazza prende vita come un vero e proprio festival che celebra il meglio del vino e dell’enogastronomia locale. Due serate a Chieti e una a Francavilla, tra degustazioni, musica e convivialità, trasformano le piazze in palcoscenici di cultura e passione. La manifestazione, cresciuta nel tempo, si afferma ora come un simbolo di identità e unità territoriale, rafforzando il legame tra produttori e cittadini, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del buon vivere.

Due serate a Chieti in piazza San Giustino il 20 e 21 giugno prossimi, la riconferma a Francavilla per il 26 luglio a piazza Sirena: cresce e diventa "politica" la nuova mobilitazione dell'associazione dei Vignaioli teatini, Vignaioli in piazza, un appuntamento organizzato a più mani

