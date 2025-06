Vigili del fuoco investiti | Vivi per miracolo

Una scena che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, ma per pura fortuna si è conclusa con soli danni e feriti lievi. A Grumello Cremonese, due vigili del fuoco sono stati investiti vivi durante un’operazione sulla Paullese, un episodio che mette in luce la rischiosità del loro lavoro e l’incredibile salvezza avvenuta per miracolo. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fondamentale il rispetto e la prudenza sulle strade.

GRUMELLO CREMONESE (Cremona) "Nella sfortuna di quello che è successo e per come è successo è andata di lusso, poteva avere un epilogo ben più grave". Con queste parole Giorgio Folleghi (nella foto), del sindacato dei vigili del fuoco Conapo Cremona commenta quanto accaduto domenica mattina lungo la Paullese, a Grumello Cremonese, quando due colleghi, di 37 e 24 anni, sono stati travolti da un’auto mentre stavano svolgendo un intervento per spegnere un’ auto in fiamme. "I nostri colleghi sono stati dimessi, verranno valutati in sede di commissione medica e poi ci sarà tutto il decorso. Una ha riportato la frattura di tre costole, l’altro un sospetto distacco del piatto tibiale, danneggiamento dei legamenti del ginocchio, oltre alla frattura scomposta del setto nasale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vigili del fuoco investiti: "Vivi per miracolo"

