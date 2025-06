Vigevano prestazioni dentistiche a prezzi da urlo | ma i tre non erano abilitati Lo sconto speciale offerto in cambio di sesso

A Vigevano è stata smantellata una pericolosa banda di finti dentisti che, offrendo prestazioni a prezzi stracciati, nascondevano un inquietante segreto: favori sessuali in cambio di sconti. La loro truffa è stata scoperta grazie alla denuncia di una cliente, che ha rischiato di cadere in questa rete manipolativa. Una vicenda che mette in luce i rischi di affidarsi a professionisti non qualificati e l’importanza di vigilare sulla propria salute.

È stata bloccata la «gang» dei finti dentisti che operava i pazienti in uno stanzino, proponendo anche favori sessuali in cambio di uno sconto. È successo a Vigevano e sono coinvolti tre soggetti, due sorelle e un uomo, che attiravano i clienti offrendo prezzi più bassi. A portare alla luce un meccanismo collaudato è stata una cliente, che ha denunciato il finto odontoiatra e le sue collaboratrici dopo che si era sentita proporre uno scambio «in natura». Ora sono tutti indagati: il finto dentista anche per violenza sessuale, le colleghe solo per esercizio abusivo della professione. Cosa è successo. 🔗 Leggi su Open.online

