Vigevano facevano i dentisti ma non avevano la laurea | denunciati

A Vigevano, un'inquietante scoperta scuote il mondo della sanità locale: tre individui, tra cui due sorelle e un uomo, esercitavano la professione di dentisti senza alcuna laurea o abilitazione. La loro attività illecita ha portato all'intervento dei carabinieri e alla denuncia per esercizio abusivo di professione sanitaria. Ma ciò che sconcerta ancora di più è l'indagine su violenza sessuale che coinvolge l’uomo, promettendo sconti e facendo pesanti avances.

Vigevano, 12 giugno 2025 – Svolgevano la professione di odontoiatri senza averne alcun titolo. Tre persone, due sorelle ed un uomo, sono state denunciate dai carabinieri di Vigevano per esercizio abusivo della professione sanitaria. L’uomo risulta anche indagato per violenza sessuale perché alla paziente che ha poi denunciato l’accaduto ai militari facendo scattare le indagini, avrebbe fatto pesanti avances promettendo un sostanzioso sconto sulla parcella in cambio di favori sessuali. L’indagine dei militari della Compagnia di Vigevano risale ad aprile a seguito della denuncia di una donna rumena che, nello studio, aveva ricevuto prestazioni dentistiche risultate di scarsa qualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it