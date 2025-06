Videochiamata dal carcere per imporre l'estorsione a nome del clan due arresti

Una scena da romanzo criminale, ma purtroppo reale: due uomini, uno già dietro le sbarre, avrebbero imposto il pizzo a un imprenditore del Vesuviano, utilizzando una videochiamata dal carcere come strumento di intimidazione. Un colpo duro alla lotta contro la criminalità organizzata, che dimostra ancora una volta come l’ombra del clan possa arrivare ovunque. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda inquietante.

I carabinieri hanno arrestato due uomini, uno dei quali già detenuto: avrebbero imposto il pizzo a un commerciante del Vesuviano, minacciandolo anche con una videochiamata dal carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

